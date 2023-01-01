Коллективный разум
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Коллективный разум

Коллективный разум (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.82017, Wisdom of the Crowd 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно. Он создает приложение, которое для поиска виновных использует краудсорсинг в Сети.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коллективный разум»

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