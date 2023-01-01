Клуб первых жен (2019)
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Клуб первых жен (2019)
8.32019, The First Wives Club 2 сезона
Комедии18+

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Клуб первых жен (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Брак Хейзел трещит по швам. Когда супруг бросает ее ради молоденькой любовницы, она призывает на помощь подруг Бри и Ари. Семейная жизнь девушек тоже рушится на глазах, но они не унывают и поддерживают друг друга, чтобы доказать всему миру, что женская дружба может свернуть горы.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб первых жен (2019)»

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