Клиники России (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Специальные репортажи из ведущих медицинских центров России. Экскурсии от главных врачей, непридуманные истории докторов и их пациентов



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