Клео и Кукин
Wink
Детям
Клео и Кукин
8.22018, Cleo & Cuquin 3 сезона
Мультсериалы0+

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Клео и Кукин (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb