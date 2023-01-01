Клео и Кукин. Музыкальные клипы (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Душевные и веселые развивающие песенки для малышей от девочки-фантазерки Клео, двух ее сестренок и трех братьев. Младшему из них, Кукину, всего годик, но он тоже участвует в совместных играх, активно познает мир и обожает песни. Дети поют об окружающих их предметах и природе, об учебе и развлечениях, о своих повседневных делах и ежедневных открытиях. Подпевайте энергичной Клео, очаровательному Кукину, заботливой Колитас.



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