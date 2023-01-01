Классика анимации
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Классика анимации

Классика анимации (мультсериал, 1930) смотреть онлайн

1930, Классика анимации 1 сезон
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Сюжет

Сборник классических американских мультфильмов. Вас ждет встреча с уникальными озорными персонажами анимационной вселенной Looney Tunes — кроликом Багзом Банни, уткой Даффи Даком, поросенком Порки Пигом, канарейкой Твити и котом Сильвестром, а также — мультсериал про веселого моряка Папая.

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