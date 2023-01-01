Киллерши
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Киллерши
5.72020, Hitmen 2 сезона
Комедии18+

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Киллерши (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Джейми и Фрэн под 50, их объединяет крепкая дружба и общее дело. Героини работают наeмницами под началом загадочного мистера К, что, впрочем, не делает их крутыми киллершами. Напарницы постоянно влипают в дурацкие ситуации и, кажется, представляют большую угрозу для себя, чем для клиентов. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb