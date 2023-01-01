Христофор Колумб (1991)
Wink
Детям
Христофор Колумб (1991)

Христофор Колумб (1991) (мультсериал, 1991) смотреть онлайн

1991, Christopher Columbus 1 сезон
Мультсериалы, Семейные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В то время, как мореплаватели со всего света плыли на восток, чтобы достичь Китая, Колумб верил, что приплывет туда за 2 недели! Если будет двигаться на… запад!

Все сезоны сериала Христофор Колумб (1991) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.4 IMDb