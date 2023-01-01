Христофор Колумб (1991) (мультсериал, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

В то время, как мореплаватели со всего света плыли на восток, чтобы достичь Китая, Колумб верил, что приплывет туда за 2 недели! Если будет двигаться на… запад!



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