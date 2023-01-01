Хладнокровное убийство (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный мини-сериал о громком убийстве, которое потрясло Америку и легло в основу одноименного бестселлера Трумена Капоте.



В 1959 году в сельском доме одной из зажиточных ферм штата Канзас была жестоко убита семья Клаттер: муж Херб с женой Бонни и их дети-подростки, Нэнси и Кеньон. Убийц было двое, оба недавно освободились из заключения и хотели украсть деньги из сейфа Клаттеров, заранее договорившись не оставлять свидетелей. Обнаружив в доме лишь несколько жалких десятков долларов, грабители застрелили всех членов мирного семейства одного за другим. Бойня в тихом провинциальном уголке Канзаса потрясла все страну. Газеты широко освещали это убийство, а Трумен Капоте позднее написал документальный роман, в котором последовательно рассказал о тех трагических событиях. Команде сериала удалось получить доступ к редким документам и дать возможность впервые высказаться родственникам пострадавших.



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