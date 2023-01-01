Хищник (Япония)
Wink
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Хищник (Япония)
7.72014, Mozu 2 сезона
Триллеры, Детективы18+

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Хищник (Япония) (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

По Токио разносится эхо сирен, обломки и пыль оседают на залитый кровью бетон, по телевидению и в газетах только и речи о новом теракте, который унес жизни множества людей. Инспектор из 1-го отдела Управления общественной безопасности - упрямый и суровый Кураки - начинает расследовать это дело.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb