Хищник (Япония) (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

По Токио разносится эхо сирен, обломки и пыль оседают на залитый кровью бетон, по телевидению и в газетах только и речи о новом теракте, который унес жизни множества людей. Инспектор из 1-го отдела Управления общественной безопасности - упрямый и суровый Кураки - начинает расследовать это дело.



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