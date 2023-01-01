Карлос
Wink
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Карлос
8.32010, Carlos 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

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Карлос (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Ильич Рамирес Санчес, известный также как Карлос, был ключевой фигурой международного терроризма в 1970–80-х годах, осуществляя теракты в интересах как Народного фронта освобождения Палестины, так и Красной армии Японии. Представитель проникнутого романтизмом крайне левого крыла и одновременно продажный наемный убийца секретных служб Ближнего и Среднего Востока Карлос создал свою собственную организацию, расположенную по другую сторону «железного занавеса» и действовавшую в последние годы «холодной войны».

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карлос»

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