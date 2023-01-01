Капитан Земля (мультсериал, 2014) смотреть онлайн
8.72014, Captain Earth 1 сезон
Аниме, Фантастика18+
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Сюжет
История разворачивается вокруг ученика старшей школы, Дайти Манацу, который замечает вечером перед началом летних каникул странную круглую радугу, которая плавала по небу над островом Танегасима. Ранее Дайти уже видел эту радугу. Его захлестнула волна воспоминаний: таинственная смерть отца, странные дети из его прошлого...
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыФантастика, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb