Капитан Земля (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

История разворачивается вокруг ученика старшей школы, Дайти Манацу, который замечает вечером перед началом летних каникул странную круглую радугу, которая плавала по небу над островом Танегасима. Ранее Дайти уже видел эту радугу. Его захлестнула волна воспоминаний: таинственная смерть отца, странные дети из его прошлого...



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