Канцелярская крыса
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Канцелярская крыса
2018, Канцелярская крыса 1 сезон
Детектив, Драма18+
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Канцелярская крыса (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сотрудника полицейского архива - майора Андрея Вершинина - внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева. Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в реальном раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb