2018, Канцелярская крыса 1 сезон
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Канцелярская крыса (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 12
- 18+50 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 13
- 18+49 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Канцелярская крыса
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Сотрудника полицейского архива - майора Андрея Вершинина - внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева. Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в реальном раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb