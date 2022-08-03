Канны 2020. Special Edition
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Сериалы
Канны 2020. Special Edition
2021, Cannes 2020. Special Edition 1 сезон
Драма, Комедия18+

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Канны 2020. Special Edition (сериал, 2021) смотреть онлайн

О сериале

Короткометражные фильмы с главного кинофестиваля мира. В 2020 году Каннский состоялся в специальном формате: всему виной пандемия коронавируса. Однако смотр успел подарить миру несколько мини-шедевров, причем во всех смыслах. «Канны 2020. Special Edition» — это прекрасная возможность увидеть и оценить смешные, драматичные и трогательные короткометражки, которые наверняка найдут путь к самому разному зрителю. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США, Канада, Словения, Аргентина, Гонконг, Франция, Румыния
Жанр
Комедия, Драма

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