Как увидеть искусство глазами его современников
Wink
Сериалы
Как увидеть искусство глазами его современников

Как увидеть искусство глазами его современников (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Как увидеть искусство глазами его современников 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лекции Наталии Мазур о том, что можно разглядеть в живописи и скульптуре, если посмотреть на них «взглядом эпохи», — и другие доказательства того, что потомки далеко не всегда видят произведение искусства так же, как художник и его современники

Все сезоны сериала Как увидеть искусство глазами его современников смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг