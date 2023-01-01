Как устроена Вселенная (сериал, 2010) смотреть онлайн
9.12010, How the Universe Works 3 сезона
Документальные12+
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Сюжет
Это история о создании всего в этом мире. Программа исследует, как Вселенная возникла из ничего, и как она выросла с точки значительно меньше, чем атомные частицы, до огромного космоса.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb