Как успешно пройти собеседование (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Как успешно пройти собеседование 1 сезон
12+
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Сюжет
Собеседование это важнейший этап при поиске работы и возможность произвести впечатление на вашего потенциального работодателя. На этом курсе вы узнаете, как подготовиться к собеседованию для трудоустройства. Поймете, как вас оценивают HR, рекрутеры из агентств или нанимающие менеджеры.
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