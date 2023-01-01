Как стать богом в центральной Флориде
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Как стать богом в центральной Флориде

Как стать богом в центральной Флориде (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, On Becoming a God in Central Florida 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

США, 1990-е. Домохозяйка Кристал Стаббс живет во Флориде с младенцем и мужем Трэвисом, который мечтает бросить офисную работу и разбогатеть. Когда фантазии делают благоверного жертвой финансовой пирамиды и в прямом смысле убивают, предприимчивая вдова становится аферисткой ради выживания.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как стать богом в центральной Флориде»

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