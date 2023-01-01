Как построить... что угодно
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Как построить... что угодно

Как построить... что угодно (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, How To Build...Everything 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эта новая захватывающая научная программа шаг за шагом рассказывает, как сконструировать самые удивительные вещи в мире своими руками. Это руководство по самостоятельной постройке величайших изобретений человечества. Узнайте, как сделать монстр-трак, небоскреб, супербайк.

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