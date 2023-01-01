Изменишь мне — умрешь! (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Писательница детективных романов Е-Джу (Чо е-чжон) сосредоточена на изобретении способов убийства и на своем муже Хан У-соне (Го Джун), адвокате по бракоразводным процессам. Когда-то перед свадьбой они подписали шокирующее соглашение о лишении жизни в случае измены. Они были мирной любящей парой, пока не обнаружилось, что У-сон, который считался образцовым мужем, на самом деле плейбой.



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