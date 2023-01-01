Изменишь мне — умрешь! (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+65 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 5Бе�сплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+63 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Изменишь мне — умрешь!
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Писательница детективных романов Е-Джу (Чо е-чжон) сосредоточена на изобретении способов убийства и на своем муже Хан У-соне (Го Джун), адвокате по бракоразводным процессам. Когда-то перед свадьбой они подписали шокирующее соглашение о лишении жизни в случае измены. Они были мирной любящей парой, пока не обнаружилось, что У-сон, который считался образцовым мужем, на самом деле плейбой.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb