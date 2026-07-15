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Wink
Сериалы
История России
2023, История России
6 сезонов
Документальный
6+
Смотреть 1 серию 1 сезона
Серия в подписке «PREMIER»
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История России (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
1-й сезон
2-й сезон
6+
16 мин
История России
Сезон 1 Серия 1
6+
16 мин
История России
Сезон 1 Серия 2
6+
17 мин
История России
Сезон 1 Серия 3
6+
17 мин
История России
Сезон 1 Серия 4
6+
17 мин
История России
Сезон 1 Серия 5
О сериале
Рассказ об истории страны от Александра Невского до начала правления Петра I.
Страна
Россия
Жанр
Документальный
Рейтинг
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