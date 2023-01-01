WinkСериалыИстория, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишьсяАктёры и съёмочная группа сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься»
Актёры и съёмочная группа сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься»
Актёры
АктрисаJunko Harumi
Кёко ФукадаKyôko Fukada
АктёрMasashi Yakumo
Кэнто НагаямаKento Nagayama
АктёрKyohei Yuri
Рюсэй ЁкохамаRyusei Yokohama
АктёрKazuma Yamashita
Томоя НакамураTomoya Nakamura
АктрисаShinobu Harumi
Фуми ДанFumi Dan
АктёрTadashi Harumi
Кэндзиро ИсимаруKenjiro Ishimaru
АктёрMichizane Umeoka
Кацухиса НамасэKatsuhisa Namase
АктёрTsutomu Teshigawara
Ё ТакахасиYo Takahashi
АктёрShojiro Yuri
Синго ЦурумиShingo Tsurumi
АктрисаMiwa Matsuoka