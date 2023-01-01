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История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься
Актёры и съёмочная группа сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься»

Актёры и съёмочная группа сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься»

Актёры

Кёко Фукада

Кёко Фукада

Kyôko Fukada
АктрисаJunko Harumi
Кэнто Нагаяма

Кэнто Нагаяма

Kento Nagayama
АктёрMasashi Yakumo
Рюсэй Ёкохама

Рюсэй Ёкохама

Ryusei Yokohama
АктёрKyohei Yuri
Томоя Накамура

Томоя Накамура

Tomoya Nakamura
АктёрKazuma Yamashita
Фуми Дан

Фуми Дан

Fumi Dan
АктрисаShinobu Harumi
Кэндзиро Исимару

Кэндзиро Исимару

Kenjiro Ishimaru
АктёрTadashi Harumi
Кацухиса Намасэ

Кацухиса Намасэ

Katsuhisa Namase
АктёрMichizane Umeoka
Ё Такахаси

Ё Такахаси

Yo Takahashi
АктёрTsutomu Teshigawara
Синго Цуруми

Синго Цуруми

Shingo Tsurumi
АктёрShojiro Yuri
Юми Адати

Юми Адати

Yumi Adachi
АктрисаMiwa Matsuoka