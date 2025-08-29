Искусственный разум (сериал, 2019) смотреть онлайн

Искусственный интеллект - одна из самых популярных тем научной фантастики. Мы живём в удивительное время, когда невероятное становится возможным. Машины учатся водить, разговаривать и мыслить самостоятельно. С помощью искусственных нейросетей учёные надеются совместить тонкости человеческого разума и мощности цифровых процессоров. Они обещают избавить нас от работы, рутины и необходимости принимать решения. Так почему же, одни считают искусственный интеллект - высшей формой созидания? А другие видят в нем - источник проблем для человечества? Какие необычные возможности дарит нам искусственный разум и когда на земле не останется автомобилей с водителями?

