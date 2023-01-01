Искупление
Wink
Сериалы
Искупление
8.92020, Kefaret 1 сезон
Драмы16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сериал Искупление смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал «Искупление» 2020 года — захватывающая мелодрама о родительской любви и семейных тайнах.

Сериал рассказывает историю Зейнеп, которая переживает трагедию: её дочь Элиф пропадает без вести. Зейнеп пытается покончить с собой, чтобы привлечь внимание к делу о похищении. Однако анонимный звонок раскрывает новые обстоятельства исчезновения девочки. Теперь у Зейнеп появляется надежда найти свою дочь.

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Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.0 IMDb