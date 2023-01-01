Сериал Искупление смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Искупление» 2020 года — захватывающая мелодрама о родительской любви и семейны�х тайнах.



Сериал рассказывает историю Зейнеп, которая переживает трагедию: её дочь Элиф пропадает без вести. Зейнеп пытается покончить с собой, чтобы привлечь внимание к делу о похищении. Однако анонимный звонок раскрывает новые обстоятельства исчезновения девочки. Теперь у Зейнеп появляется надежда найти свою дочь.



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