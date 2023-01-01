Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети
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Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети

Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children 1 сезон
Документальные, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рассказ о похищениях и убийствах детей в Атланте в период с 1979 по 1981 год. Раскрыто было только два дела, остальные же долго время оставались в тени. Самое время поднять архивы и не только восстановить справедливость для семей пострадавших, но и понять, какое влияние эти жуткие события оказали на страну, и что они могут сказать о состоянии нации. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb