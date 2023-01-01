Интернет вещей (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Курс о том, как устроен интернет вещей и какое будущее его ждет. Если в обычном интернете информация передается от человека к человеку, то в интернете вещей — от одного устройства к другому. Интернет вещей прочно вошел нашу жизнь и сделал ее настолько комфортной, что мы уже его не замечаем.

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