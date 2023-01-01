Интернет вещей (сериал, 2020) смотреть онлайн
7.62020, Интернет вещей 1 сезон
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+6 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 1
- 0+3 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 2
- 0+7 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 3
- 0+3 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 4
- 0+2 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 5
- 0+4 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 6
- 0+5 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 7
- 0+4 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 8
- 0+4 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 9
- 0+3 мин
Интернет вещей
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Курс о том, как устроен интернет вещей и какое будущее его ждет. Если в обычном интернете информация передается от человека к человеку, то в интернете вещей — от одного устройства к другому. Интернет вещей прочно вошел нашу жизнь и сделал ее настолько комфортной, что мы уже его не замечаем.
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