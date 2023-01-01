Интергалактик
Wink
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Интергалактик
7.72021, Intergalactic 1 сезон
Фантастика, Драмы18+

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Интергалактик (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Бойкая история о банде женщин-заключенных, угнавших космический корабль. Впереди их ждет много приключений (подчас опасных) и, конечно же, поиск подлинной свободы. Впрочем, можно убежать с Земли, однако от себя — вряд ли. Так что отважным героиням предстоит познать не только безграничный космос. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.6 IMDb