8.82022, Gaming Wall St 1 сезон
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Игры Уолл-стрит (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Этот фильм об изнанке мира больших денег изучает феномен падения GameStop в 2021 году, а также проливает свет на темные стороны финансовых движений на Уолл-стрит. Манипуляции в отчетах, хитроумное использование механ�изма «коротких продаж» и, конечно же, онлайн-войны — этот проект не только показывает, какими методами зарабатываются большие суммы, но и напоминает о важности финансовой грамотности. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Игры Уолл-стрит смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb