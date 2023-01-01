Игры Уолл-стрит
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Игры Уолл-стрит
8.82022, Gaming Wall St 1 сезон
Документальные18+

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Игры Уолл-стрит (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Этот фильм об изнанке мира больших денег изучает феномен падения GameStop в 2021 году, а также проливает свет на темные стороны финансовых движений на Уолл-стрит. Манипуляции в отчетах, хитроумное использование механизма «коротких продаж» и, конечно же, онлайн-войны — этот проект не только показывает, какими методами зарабатываются большие суммы, но и напоминает о важности финансовой грамотности. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb