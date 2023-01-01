Игрушки в ванне
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Игрушки в ванне

Игрушки в ванне (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

6.62010, Bath Tubbies 1 сезон
Мультсериалы, Развивающие0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В этом приключении оживают три игрушки для купания и забирают зрителей в путешествие для исследования ванной комнаты. Три друга учатся плавать, играют с деликатными пузырями и используют бутылки с мылом и шампунем, чтобы изобретать новые забавные игры.

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