Игрушки в ванне (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

В этом приключении оживают три игрушки для купания и забирают зрителей в путешествие для исследования ванной комнаты. Три друга учатся плавать, играют с деликатными пузырями и используют бутылки с мылом и шампунем, чтобы изобретать новые забавные игры.



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