Идеальная гармония
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Идеальная гармония

Идеальная гармония (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Perfect Harmony 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бывший преподаватель из Принстона знакомится с провициальным хором маленького американского городка. Неожиданно для себя герой решает остаться руководить симпатичными людьми из глубинки.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная гармония»

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