Гудини и Дойл
Wink
Сериалы
Гудини и Дойл

Гудини и Дойл (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Houdini and Doyle 1 сезон
Фэнтези, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны сверхъестественные мотивы. И это при том, что Дойл свято верит в мистику, а Гудини категорически еe отрицает.

Все сезоны сериала Гудини и Дойл смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гудини и Дойл»