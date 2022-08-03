Говорящая с призраками.
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Говорящая с призраками.

Говорящая с призраками. (сериал, 2005) смотреть онлайн

2005, Ghost Whisperer 5 сезонов
Драма, Мистика18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Мелинда Гордон только что вышла замуж и открыла собственный антикварный магазин. С виду она такая же, как большинство девушек. Но на самом деле Мелинда обладает редчайшей способностью общаться с духами умерших людей.

Страна
Германия
Жанр
Мистика, Драма

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящая с призраками.»