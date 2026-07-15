Год культуры
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2018, Год культуры 3 сезона
Комедия16+
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Год культуры (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? Сериал покажет, чем может обернуться для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb