Гладиаторы (мультсериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Мультсериал «Гладиаторы» рассказывает о жизни Рима в период правления императора Адриана. Римский император очень стар и готовится покинуть этот мир. Разгорается борьба за власть - все хотят заполучить трон. Заговоры и интриги кипят в близком окружении императора, но все это держится в строжайшей тайне от обычных жителей Рима. Коварная жрица бога Анубиса решает, используя верного Катилиуса, добраться до власти. Она подговаривает его жениться на дочери императора и стать главным преемником. Но их единственной преградой становится племянник Адриана.



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