Гео Мека (мультсериал, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Geo mecha 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика6+
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Сюжет
Добро пожаловать в мир высокотехнологичных роботов Гео Меков, которые выглядят как разнообразные земные животные. Однажды юный экоактивист Тед знакомится с этими необычными созданиями и становится частью их команды. Теперь он – напарник похожего на льва робота Лекана, и вместе с ним и другими Гео Меками защищает природу, творит добро и борется со злым профессором Тонгом, несущим разрушение.
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