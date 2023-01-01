Гаражные мечты (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Гаражные мечты» исследует глубокую, эмоциональную связь между человеком и машиной, объединяет лучших автостроителей с самыми талантливыми автокинорежиссерами. Это мир, наполненный энергичными, яркими героями и их борьбой за то, чтобы проекты укладывались в бюджет и сроки. Откройте для себя большие надежды и буйное воображение, которые населяют обычные гаражи по всему миру. Каждая созданная на заказ машина — это личный успех, триумф самоотверженности и страсти. Станьте свидетелем этих сложных и оптимистичных автопроектов, когда идеи переходят из умов создателей в живую реальность.



«Гаражные мечты» - это истории людей, которые делятся своей настоящей страстью к одним из самых амбициозных автомобильных реставраций, которые когда-либо видел мир.



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