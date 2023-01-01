Гаражные мечты (сериал, 2015) смотреть онлайн
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Гаражные мечты
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Сериал «Гаражные мечты» исследует глубокую, эмоциональную связь между человеком и машиной, объединяет лучших автостроителей с самыми талантливыми автокинорежиссерами. Это мир, наполненный энергичными, яркими героями и их борьбой за то, чтобы проекты укладывались в бюджет и сроки. Откройте для себя большие надежды и буйное воображение, которые населяют обычные гаражи по всему миру. Каждая созданная на заказ машина — это личный успех, триумф самоотверженности и страсти. Станьте свидетелем этих сложных и оптимистичных автопроектов, когда идеи переходят из умов создателей в живую реальность.
«Гаражные мечты» - это истории людей, которые делятся своей настоящей страстью к одним из самых амбициозных автомобильных реставраций, которые когда-либо видел мир.
Все сезоны сериала Гаражные мечты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.