Гангстер (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Снятый в жанре криминального триллера сериал, события которого разворачиваются в 90-е в провинциальном городке Горакхпур. В его палитре – все оттенки преступности, жажды крови и грязной политики.



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