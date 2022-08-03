Футболисты (2019)
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Футболисты (2019)

Футболисты (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Bombers 1 сезон
Драма18+

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О сериале

Авария автобуса приводит к трагической гибели всех игроков футбольного клуба «Bombers», в живых остается лишь один спортсмен. Министр Маник Дасгупта, с помощью махинаций и убийства, захватывает территорию клуба и на его месте пытается возвести торговый центр.

Страна
Индия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 IMDb