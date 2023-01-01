Фото номер шесть (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Путешествие — это больше, чем просто выйти из автобуса и сделать несколько снимков. Фотография номер 6 — это не стандартная программа о путешествиях, демонстрирующая очевидные туристические достопримечательности, которые может предложить это место. В каждом эпизоде ведущий Алан Флетчер будет искать 5 впечатлений от путешествий, которые выходят за рамки туристического путеводителя и проникают в сердце и душу мест, которые он посещает.



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