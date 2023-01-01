Форс-мажоры: Лос-Анджелес
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Форс-мажоры: Лос-Анджелес

Форс-мажоры: Лос-Анджелес (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Форс-мажоры: Лос-Анджелес 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, представляет интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе.

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb