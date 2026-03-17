Феликс Паррилья vs Хосе Веласкес (сериал, 2026) смотреть онлайн

Непобедимый Феликс Паррилья, у которого десять нокаутов за 12 боев, может завоевать первый пояс в карьере – титул чемпиона Латинской Америки WBO. Для этого перспективному пуэрториканцу придется сразиться с самым грозным соперником в жизни – Хосе Веласкесом из Чили, который когда-то даже дрался за чемпионство мира. Поединок, который ответит на многие вопросы касательно будущего Паррильи.

