2026, Феликс Паррилья vs Хосе Веласкес 1 сезон
Спортивный18+
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Феликс Паррилья vs Хосе Веласкес (сериал, 2026) смотреть онлайн
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О сериале
Непобедимый Феликс Паррилья, у которого десять нокаутов за 12 боев, может завоевать первый пояс в карьере – титул чемпиона Латинской Америки WBO. Для этого перспективному пуэрториканцу придется сразиться с самым грозным соперником в жизни – Хосе Веласкесом из Чили, который когда-то даже дрался за чемпионство мира. Поединок, который ответит на многие вопросы касательно будущего Паррильи.