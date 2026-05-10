Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
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Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа

Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа (сериал, 2026) смотреть онлайн

2026, Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа 1 сезон
Спортивный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во всех смыслах тяжелый люкс мирового бокса. Два бойца с убийственным ударом сразятся за мировой титул самого престижного дивизиона. У Уордли и Дюбуа на двоих 42 победы и только две из них были добыты не нокаутом. Фабио никогда не проигрывал, а Даниэль фатально падал трижды, но строго от сильнейших соперников. Для Дюбуа этот поединок может стать судьбоносным – либо снова мировой пояс, либо окончательный закат. Однако Уордли слишком долго и сложно карабкался на вершину, чтобы вмиг от всего отказаться. Бой, который войдет в золотую коллекцию британского бокса.

Жанр
Спортивный

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