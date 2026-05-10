Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа (сериал, 2026) смотреть онлайн
2026, Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа 1 сезон
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+56 мин
Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
Сезон 1 Серия 1
- 18+33 мин
Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
Сезон 1 Серия 5
- 18+38 мин
Фабио Уордли vs Даниэль Дюбуа
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Во всех смыслах тяжелый люкс мирового бокса. Два бойца с убийственным ударом сразятся за мировой титул самого престижного дивизиона. У Уордли и Дюбуа на двоих 42 победы и только две из них были добыты не нокаутом. Фабио никогда не проигрывал, а Даниэль фатально падал трижды, но строго от сильнейших соперников. Для Дюбуа этот поединок может стать судьбоносным – либо снова мировой пояс, либо окончательный закат. Однако Уордли слишком долго и сложно карабкался на вершину, чтобы вмиг от всего отказаться. Бой, который войдет в золотую коллекцию британского бокса.