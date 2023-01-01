Ezgulik hududi (Территория надежды) (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Герой сериала Умар Джумаев – инспектор по делам несовершеннолетних. 10 серий - 10 историй. В каждой истории: подростки, семьи, у которых свои проблемы и повседневные хлопоты. Но инспектор верит в свои�х подопечных…



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