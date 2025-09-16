Эволюция (сериал, 2016) смотреть онлайн

Эволюция чего бы то ни было всегда вызывала много вопросов, порождала массу теорий и гипотез: этапы этого процесса развития, предпосылки, характерные черты и особенности. Как все это происходило и происходит сегодня? Ученые всегда интересовались тем, откуда взялась Вселенная, как появилась наша планета и потом на ней зародилась жизнь, каким образом на Земле стали развиваться те или иные биологические виды и почему одни ушли по лестнице эволюции дальше других? Эти вопросы были актуальны и тысячелетия назад, и сегодня, невзирая на все достижения современной науки. Ответы на них зрители проекта «Эволюция» поищут вместе с ведущим программы — профессором биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александром Капланом.

