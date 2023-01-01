Эрик (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукольник и автор популярного детского телешоу — пытается разыскать сына, который пропал по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору — и мальчик вернется. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится все более опасным.



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