Энчантималс
Wink
Детям
Энчантималс
8.42018, Enchantimals: Tales from Everwilde 2 сезона
Мультсериалы, Фэнтези0+

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Энчантималс (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.8 IMDb