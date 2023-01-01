Эхо террора (мультсериал, 2014) смотреть онлайн
9.32014, Zankyou No Terror 1 сезон
Аниме, Мультсериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который «разбудил» самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как «Сфинкс» начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыДрамы, Мультсериалы, Аниме, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СВРежиссёр
Синъитиро
Ватанабэ
- ЮТРежиссёр
Юдзуру
Татикава
- МЯРежиссёр
Минору
Ямаока
- КИАктёр
Каито
Исикава
- ССАктёр
Сома
Саито
- АТАктриса
Ацуми
Танэдзаки
- ССАктёр
Сюнсукэ
Сакуя
- КААктёр
Кэисукэ
Аигаса
- ЮКАктёр
Юсукэ
Кувахата
- КСАктёр
Кунпэй
Сакамото
- ЮААктёр
Ютака
Аояма
- МКАктёр
Мицуаки
Канука
- ХТАктёр
Хидэаки
Тэдзука
- КИСценарист
Кэнта
Ихара
- ДКСценарист
Дзюн
Кумагаи
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ЮИПродюсер
Ютака
Исикава
- МКПродюсер
Макото
Кимура
- ЁМПродюсер
Ёко
Мацудзаки
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- ЁККомпозитор
Ёко
Канно