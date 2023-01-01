Эхо террора
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Эхо террора

Эхо террора (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

9.32014, Zankyou No Terror 1 сезон
Аниме, Мультсериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который «разбудил» самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как «Сфинкс» начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эхо террора»

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