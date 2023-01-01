Египет
Wink
Сериалы
Египет

Египет (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Egypt 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Цикл документальных фильмов National Geographic расскажет обо всeм, что вы хотели знать о Египте. Вы увидите потрясающие археологические сокровища, познакомитесь с тайнами Тутанхамона, побываете на реке Царей, раскроете секреты строительства пирамиды Хеопса и послушаете сказки из склепа.

Все сезоны сериала Египет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск