Единорог
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Единорог

Единорог (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, The Unicorn 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уэйд — отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей после смерти жены. К изумлению героя, он очень популярен среди женщин. Друзья Уэйда объясняют это тем, что для дам он уникальный «единорог»: работящий, привлекательный, с отличной репутацией и одинокий.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Единорог»

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