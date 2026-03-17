Джордж Лиддард vs Тайлер Денни (сериал, 2026) смотреть онлайн

Бой за интерконтинентальный пояс IBF и титулы чемпиона Британии и Британского содружества в среднем весе



В октябре 2025 года Джордж Лиддард стал самым молодым чемпионом Британии в среднем весе в истории, победив техническим нокаутом Кирона Конуэя. Тогда же англичанин завоевал и титул Британского содружества. Настала пора защищать выигранные награды, только теперь на кону еще и второстепенный пояс IBF. 23-летний Лиддард стремительно несется к величию – не споткнется ли он о своего опытного земляка Тайлера Денни?

